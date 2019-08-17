Алкоголь убил красоту! Барановская больше не может скрывать жуткие прыщи и морщины

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Телеведущая раздает всем советы, но не может помочь себе.

Видеообращение популярной телеведущей Юлии Барановской к своим подписчикам в stories неожиданно приоткрыло занавес давно скрывающимся фактам. На видео отчетливо заметно ужасное состояние кожи телеведущей, все лицо усеяно прыщами и преждевременными морщинами, которые ранее были незаметны. На этом фоне давно ходящие слухи об алкоголизме Барановской стали плавно переходить в неопровержимые факты.

Для многих женщин России Юлия пример для подражания, но как оказалось телеведущая раздает всем советы, но не может помочь себе. Барановская, как личность медийная часто посещает различные мероприятия в ресторанах Москвы, на которых не обделена вниманием папарацци, каждый ее шаг оценивается и фиксируется. Как раз это и стало очередной волной подозрений в пагубной привычке телеведущей, ведь чаще всего в ее руках наблюдается бокал с алкогольным напитком, что дает пищу для обсуждений. Результат алкогольной зависимости не заставил себя ждать. Также помимо прыщей прекрасные локоны телеведущей сменились слабыми и редеющими волосами. Все эти признаки могут говорить об увлечении теледивы алкоголем, ведь с каждым глотком коктейля она теряет красоту и молодость.

Что же стало причиной такой привычке Барановской? Причин может быть множество, ведь Барановская уже длительное время не состоит в отношениях и сама воспитывает троих сыновей, ее женское одиночество вполне стать причиной лишний раз бокалом вина заполнить одиночество. В добавок к этому, экс-супруг телеведущей Аршавин, решил опять заявить о себе и начать участвовать в жизни их детей, что привело к ностальгическим воспоминания телеведущей.

Или же внимание общественности так вскружило голову Барановской, что она решила полностью отдаться круговороту популярности, не заметив, как выбрала не самый лучший путь. Но одно остается неизменным алкоголь убил красоту Юлии Барановской и остается надеяться, что телеведущая сможет себе помочь.