Распущенность и тирания или почему 13-летняя дочь Анджелины Джоли сбежала из дома

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Тотальная экономия, любовники и беспечность — развод с Питтом «сломал» психику актрисы?

На днях 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта была замечена на улице Лос-Анджелеса. Папарацци засняли девочку в одиночку выходящей из супермаркета с внушительными пакетами продуктов. Примечательно, что внешность Шайло была измученной, а настроение явно оставляло желать лучшего. Судя по всему, девочка сбежала из дома. Но почему?

В последнее время отношения дочери с Джоли не складывались — Шайло неоднократно заявляла о желании жить с отцом. К тому же, с разводом и поведение актрисы в корне изменилось: распущенность, тирания — мало того, что Анджелина буквально «бросилась» в новые отношения сразу после расставания с Брэдом, так ещё и срывает обиду на детях, чего только стоят наряды из секонд-хенда и замороженные продукты быстрого приготовления.

Знаменитость, которая долгие годы позиционировала себя, как голливудская Мать Тереза буквально «забросила» опеку над своими детьми. Судя по всему, развод с экс-супругом окончательно «сломал» психику актрисы, а резкое похудение и проблемы со здоровьем Джоли тому лишь подтверждение. И всё бы ничего, вот только за такую беспечность актриса рискует лишиться наследников: 13-летняя дочь уже устроила побег из дома, подав пагубный пример братьям, а в дальнейшем положение явно может лишь усугубиться.