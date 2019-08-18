Пока Лобода устраивает «жаркие» танцы, Макс Барских «сгорает» от неразделенной любви

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Певец влюблен в Светлану еще со времен «Фабрики звезд».

Знаменитый украинский певец Макс Барских, известный своим эпатажным поведением «сгорает» от неразделенной любви к Светлане Лободе. Еще в 2008 году, во времена «Фабрики звезд» Макс довольно безумно признался певице в любви, порезав на сцене вены. После этого фееричного происшествия его чувства так и не угасли, и парень продолжает питать романтическое влечение к украинской исполнительнице.

Об этом также говорит отсутствие у Барских личной жизни. Конечно, его несколько раз замечали с популярными особами, такими как участница новой «ВИА Гры» Миша Романова и модель Маша Руденко, хотя эти отношения больше походили на дружеские, а сердце певца всегда было занято Лободой. Со Светланой Макс Барских даже записал совместный клип, который отличился особой страстностью.

В 2017 году на премии Муз-ТВ молодой исполнитель попытался поцеловать артистку, с его стороны была допущена вольность, чего Света не оценила, но отреагировала улыбкой. Сейчас Макс Барских не афиширует свою личную жизнь, но, по всей видимости, он тоскует, пока Лобода устраивает «жаркие» танцы и даже не задумывается о серьезных отношениях. Интересно, что во всех песнях Барских можно найти отсылки к самой Светлане и ее творчесву. Вероятно, именно эта женщина стала музой артиста, а он, в благодарность, посвятил ей свою карьеру.