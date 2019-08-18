Настигла болезнь Губина? Киркоров перепугал сеть перекошенной гримасой в Stories

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Асимметрия лица и кривой нос – певец продемонстрировал полное наплевательство на свой внешний вид.

На сцену Филипп привык выходить «при полном параде». В сети ходят множество фотографий с концертов Киркорова, где он привык облачаться в перья. Только вот на отдыхе такого не наблюдается. Мужчина категорически не желает следить за собой, считают пользователи. Обросший, помятый и неухоженный Филипп вызвал негодование публики.

«Доброе утро, прекрасный мир», - подписал поп-король свою Stories. «Мир, конечно, прекрасен. Но ты – не очень», - ответили ему фанаты. Внешний вид Киркорова буквально перепугал сеть. Перекошенная гримаса певца и кривой нос только убедили подписчиков в их догадках – певец откровенно наплевал на свой внешний вид. Неужели настигла болезнь Губина?

Знаменитый ранее исполнитель приобрел заболевание, которое проявлялось в явной асимметрии лица, что сейчас можно заметить и у Киркорова. Недуг настиг Губина из-за напряженного графика и постоянных гастролей. Не удивительно, что и у поп-короля могла появиться эта болезнь, ведь он тоже постоянно занят карьерой.