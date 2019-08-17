«Раздутое эго Соболева» или как Саша Гудков вытягивает провальное шоу юмориста?

Сегодня, 19:00

Резидент Comedy club Илья Соболев сильно затерялся в харизме талантливого Гудка, и ее взяла зависть, он стал грубить в комментариях своим подписчикам.

Бывший участник шоу «Смех без правил» и нынешний резидент юмористического шоу на канале ТНТ Илья Соболев решил попробовать себя в новом проекте на YouTube-канале «Мы любим тебя». Шоу заключается в том, что в гости к Илье приходит звездный гость и они разбирают ее Instagram, изучают злые и смешные комментарии подписчиков и просматривают публикации звезды. Дебют шоу вытянул известный актер Comedy Woman, юморист, ведущий и режиссер музыкальных клипов Александр Гудков. Соболев, хоть и резидент «Камеди», а смотрелся на его фоне очень уныло и жалко, отметили зрители. Он пошло шутил, постоянно матерился и даже предложил Анастасии Волочковой на шпагате сесть на бутылку.

Его юмора не все оценили, в зале стоял гул. О провале юмористического шоу стали писать в комментариях Соболеву, на что парень не смог стерпеть и стал в грубой нецензурной форме выражаться в адрес подписчиков.

«Это первый зашкар? Или уже давно по…..», - пишет подписчик. «Первый был, когда тебе в суп нас……», - отвечает Илья. «Сейчас купил пару билетов на твой стендап в Ульяновске, не дай бог смешно не будет…», - пишет другой пользователь. «То, что будет? Прос…..кучу деньжишь? Ахаха…», - возмутился Соболев. «Саша сделал весь выпуск! Ильич без мата затерялся в его харизме, позор и зашкар Соболю!», - пишут в сети.

Сразу стало понятно, что Соболеву обидно слышать о том, что не он первый. Как ранее говорил Руслан Белый: «Соболь привык, что он намбер ван! Он не терпит конкуренции и думает, что Бог ютюба!».

Многие стали писать, что у Соболева слишком «раздутое эго», а все его провальное шоу вытянул талантливый Гудков.

«Если в следующий раз к нему в гости придёт какой-нибудь Дима Хрусталев или Незлобин, то это будет полное унылое г….Они оскорбят всех вокруг и будут бесконечно материться. Я лично беспокоюсь, ведь моя дочь смотрит его шоу, что хорошего он показал в них?», - написал подписчик на YouTube.

Похоже, кого-то ждет «увольнение с Comedy club за отсутствие юмора и полные фекалии», вынесли вердикт подписчики Соболева.