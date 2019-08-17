Чего боится Хлебникова? Певица может винить себя в смерти мужа

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В предсмертной записке Логинов сообщил, что Марина была смыслом его жизни.

Жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой кардинально изменилась после смерти бывшего мужа. Еще в 2017 году поклонники восхищались внешностью и жизнелюбием исполнительницы хита «Чашка кофию». Женщина, несмотря на возраст пылала здоровьем и красотой. Но все пропало в одно мгновение, когда первый муж Антон Логинов покончил с собой. На месте самоубийства была найдена записка, в которой было сказано, что Хлебникова была всем для мужчины. Также, он просил Марину не винить себя.

Нервный срыв, с которым певица попала в больницу отражается на женщине до сих пор. Она настолько изменилась, что СМИ стали приписывать Хлебниковой серьезные проблемы с алкоголем, хотя сама Марина это отрицает. Вероятно, артистка может винить себя в смерти мужа. Как известно, незадолго, до смерти она вернулась, чтобы ухаживать за ним, а это свидетельствует о глубоких и искренних чувствах, пронесенных через всю жизнь. По всей видимости, Хлебникова боится, что совершила неправильный выбор, когда ушла к другому и не прожила жизнь с любимым. Опасения, связанные с неверным решением, вполне могли усугубить положение певицы и серьезно повлиять на ее психическое здоровье. Хлебниковой может не давать покоя мысль о возможности предотвращения трагедии и о том, чего она не сделала для этого.

К счастью, сейчас Марина медленно, но верно идет на восстановление. Она принимает активное участие в съемках, встречах и концертах, а также записывает новые песни. И, хотя, болезнь еще не отступила полностью, можно предположить, что певица еще сможет почувствовать «вкус» жизни.