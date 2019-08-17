Конец лесбийским отношениям или из-за чего Татьяна Ларина покинула ковен Бантевой?

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Похоже, что женщины долгое время скрывали свой «служебный роман».

Как известно, в начале 2017 года Татьяна Ларина объявила о своем уходе из ковена Бантеевой. Женщина рассказала, что «банда» Натальи уже не та, что была и у каждого своя дорога. Только поверить в правдивость ее слов удается с трудом. Имел место лесбийский роман?

В сети не раз обсуждали нетрадиционную ориентацию этих экстрасенсов. Наталья в возрасте 40+ ни разу не была замужем и не обзавелась детьми. У Лариной похожая история – женщина пережила несколько несчастных браков. О близких отношениях между Натальей и Татьяной даже говорить не стоит. Большинство времени на «Битве экстрасенсов» или же после нее они проводили вместе, практически не отрываясь друг от друга ни на день, чего не скажешь об обычном дружеском общении. Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что женщин связывали не только рабочие отношения.

Ларина покинула ковен Банеевой, но не из-за той причины, что была названа, уверены поклонники. Похоже, что лесбийским отношениям в этой паре пришел конец. Трудно поддерживать рабочие отношения с бывшими возлюбленными. Видимо, именно из-за этого Ларина приняла единственное верное решение – уйти из ковена.