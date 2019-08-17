Когда массово гонят с «ТНТ»... Бородину уволили с «Перезагрузки» за хамское поведение и любовь к алкоголю

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В этом убеждены фанаты.

Съемки программы давно не ведутся, а Ксения лишь частенько «заливается» спиртным в компании подруг. Ранее сообщалось, что ведущую прогнали с «Дом-2» - теперь же – биржа труда, считают в сети.

Как известно, Ксения Бородина частенько злоупотребляет спиртным. Было замечено, что в неделю девушка может несколько ночей к ряду проводить в питейных заведениях, радуя хейтеров наличием алкоголя на столах и странными танцами. Все это не могло не отразиться на репутации телезвезды.

Ранее сообщалось, что Бородину уволили с программы «Дом-2», где она длительное время была бессменной ведущей. Следующее и последнее шоу, которое ведет девушка – «Перезагрузка». Фанаты уверены, что и оттуда пьющую женщину прогнали «поганой метлой». Как «Бородуля» может учить девушек быть леди, когда сама она показывает себя «быдловатой» и агрессивной?

Хамское поведение и любовь к алкоголю не могли остаться незамеченными. Из-за этих «грехов» Бородина потеряла очередное место работы, утверждают подписчики. Девушку массово гонят с «ТНТ», потому что у продюсеров больше нет никаких сил бороться с упрямой и хамоватой Ксенией и теперь следующая остановка в ее карьерном росте – биржа труда, заявляют злопыхатели.