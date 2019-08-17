«Скозлил» не только своим, но и голливудским или Как Саша Петров заменил Леонардо Ди Каприо?

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Актер подсидел легендарного голливудского красавчика в новом фильме, за что рискует быть не принятым в круги зарубежного шоу-бизнеса.

Известный своими ролями в фильмах «Полицейский с Рублевки», «Звоните Ди Каприо», «Притяжение», «Лёд» Александр Петров решил полностью уйти с российской сцены. По сообщению Star News, Саша долгое время пытался пробиться в Голливуд и не так давно ему предложили сняться в фильме с многомиллионным бюджетом (в долларах). В кастинге принимал участие и его главный соперник, очень похожий на него внешне – Леонардо Ди Каприо. 44-летний актер Леонардо не смог завоевать по какой-то причине внимание режиссера и продюсеров фильма, а вот 30-летний Петров сумел, пишет издание. В кулуарах заграничного шоу-бизнеса перешептываются, что Саша спал с кем надо и вообще он российский шпион.

Кажется, кто-то успел нажить себе врагов... Но, конечно же, это всего лишь слухи, поскольку поклонники Саши вспоминают, что не так давно он патриотично «топил» за свою страну. Он даже пришел на «Прямую линию с Владимиром Путиным», а затем резко уехал сниматься в Голливуд.

«Точно патриот?», - спросили зрители «Полицейского».

Ведь из-за его ухода сериал не будет иметь продолжения, а актеры остались без работы. Стоит отметить, что решение об уходе с российского телевидения, а в частности с главного бюджетного проекта, «Полицейский с Рублевки» стали новостью, как для актеров, так и для продюсеров сериала. Жертвами стали, в особенности те, кто играл в главных ролях, с ними был заключен многомиллионный контракт: Александра Бортич, Сергей Бурунов, Татьяна Бабенкова, Софья Каштанова, Роман Попов. Получается, что Петров «скозлил» не только своим, но и голливудским. В этот раз он заменил Леонардо Ди Каприо в новом трейлере, а в следующий раз попросится на роль Джейсона Стэтэма в «Форсаже» или же на роль Вина Дизеля, а может быть снимется в продолжении «Спасателей Малибу» и заменит Дуэйна Скалу Джонсона? Кажется, что актер из ГИТИСа только кажется добряком, но возможно, актер готов иди по головам ради лучшего актерского будущего.

«Россия вырастила и выучила, но деньги я поехал в Голливуд отдавать», - пишут пользователи. Многие были очень расстроены, что сериал «Полицейский с Рублевки» больше не выйдет на экранах телевизоров.