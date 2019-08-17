Одна жизнь - один мужчина: Салтыкова не может найти пару из-за проклятья погибшего Бодрова

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Так считают в сети. Загадочная смерть актера оставила след на судьбе последней его возлюбленной, уверены фанаты. Ирина уже 24 года не может выйти замуж.

Как известно, в кинофильме «Брат-2» Ирина Салтыкова и Сергей Бодров сыграли любовную пару. Сообщается, что роман перенесся в жизнь, что долго и тщательно скрывалось знаменитостями. Съемки картины проходили в 2000 году, уже тогда Ирина несколько лет была в разводе. В 2002 году Сергей Бодров трагически погиб. Факты говорят о том, что последней настоящей любовью в его жизни оказалась Ирина Салтыкова.

Певица с момента смерти актера до сих пор не вышла замуж. В сети считают, что из-за проклятья погибшего Бодрова женщина никак не может найти себе пару. Тоска по возлюбленному или же злой рок судьбы повлиял на будущее Салтыковой?

Трагическая судьба Сергея камнем легла на плечи любящей Ирины, считают фолловеры. Похоже, что в этой ситуации имеет место быть мистика, связанная со смертью мужчины. Уходя на тот свет, он забрал с собой и любовь Салтыковой – именно так поклонники объясняют неспособность Ирины долгое время найти спутника. Не зря говорят: одна жизнь – один мужчина.