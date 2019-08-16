Алкоголь и полкило салата! Тодоренко шокировать Сеть новой диетой для «мамочек»

Вчера, 23:00

На «особом питании» телезвезда рискует снова набрать вес, а также потерять любимого мужа.

29-летняя телеведущая и певица, а также молодая мама Регина Тодоренко сейчас отдыхает вместе с маленьким сыном Михаилом в Одессе. В родном городе Регина проведала свою маму и посетила вместе с ней одно заведение, где звезда сделала достаточно странный заказ для себя. Ведущая для перекуса заказала полкило салата, а также алкогольный коктейль – достаточно странный выбор, как для кормящей грудью женщины. Сама Регина была в восторге от огромной порции салата, чего нельзя сказать о поклонниках звезды.

Некоторые пользователи Сети были шокированы новой диетой Тодоренко, которая совершенно не подходит для «мамочек» годовалых детей. И правда, ведь кормящие женщины должны питаться правильно, чтобы получать все необходимые из пищи микроэлементы. Чаще всего женщины исключают из своего питания фаст-фуд, жирную, острую и калорийную пищу.

Видимо, сама Регина о подобном не размышляет, а потому продолжает питаться экзотическими салатами, белым хлебом, пиццей, сладостями и другими вредными продуктами.