Батрутдинов унизил Влада Сташевского: «Живот, большой нос и мешки под глазами»

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Тимур даже вблизи не смог узнать своего кумира детства.

Тимур Батрутдинов в одном из интернет-шоу унизил Влада Сташевского и рассказал про их внезапную встречу на отдыхе. По словам юмориста, во время отдыха на Шри-Ланке он заметил, что в домик по соседству с ним въехал знаменитый поп-исполнитель и кумир детства Тимура. Как рассказал сам Батрутдинов, будучи слишком скромным он не решился подойти и поздороваться с певцом и на протяжении недели кричал «Влад!», в надежде, что артист ответит ему. Сташевский недоуменно игнорировал выкрики юмориста, но через несколько дней после очередного крика он решил подойти к Тимуру. «И тут я понимаю, что это вообще не Сташевский», — признался юморист, нелестно описав внешность приближающегося мужчины, отметив, что у него большой живот, нос и мешки под глазами. И на вопрос «Ты чего со мной неделю здороваешься?», Тимур очень извинялся и объяснил, что тот похож на Влада Сташевского, кумира его детства. «Ну вообще-то я Влад Сташевский», — заявил сосед Батрутдинова. Получается, что даже вблизи Тимур не смог узнать певца и попал в неловкую ситуацию.

Похоже, из-за того, что Сташевский целую неделю игнорировал приветственные крики Тимура он и принялся оскорблять внешность певца на проекте. Хотя сам Батрутдинов нередко становится объектом для насмешек хейтеров из-за своего внешнего вида и возрастных изменений кожи.