Харламов постарался? Мартиросян скрывает свой уход из Comedy Club

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Конфликты с подчинёнными и коллегами, низкие рейтинги могли довести Гарика до «побега» с ТНТ.

Известно, что Мартиросян сейчас находится в отпуске и путешествует по Италии. Началось приключение Гарика с июля, и вот уже два месяца комик «отдыхает». Складывается впечатление, что под словом «отпуск», артист имеет ввиду свой уход из Comedy Club, который тщательно скрывает.

Именно в этот период времени начались слухи о конфликтах Мартиросяна с другими резидентами. Например, одной из причин ссоры со Слепаковым была девушка Яна Кошкина, которую Гарик якобы хотел «продвинуть» на канале ТНТ в качестве ведущей.

Во-вторых, зрители начали подозревать ссору между Мартиросяном и Харламовым, потому что «Бульдог» не хотел выходить на связь с продюсером. К тому же, Гарик признавался, что его яркий подчинённый, который уже заменил его на сцене Comedy Club в качестве ведущего - самый проблемный работник.

Харламов сейчас занят работой над собственными проектами и шоу в YouTube. Комик, видимо, понял, что телевидение медленно, но верно начинает «тухнуть». Потому его теперь всё чаще можно встретить на просторах в интернете. Возможно, что в уходе Мартиросяна постарался Гарик, дав ему пример для подражания.

Нельзя отрицать, что вообще весь проект Comedy Club закрывается, ведь на ТНТ не показывается новых эфиров. О съёмках нового сезона также ничего не слышно. К тому же, рейтинги шоу начали стремительно падать, его обгоняют новые юмористические программы.

Скорее всего, Мартиросян пойдёт по стопам Харламова, и также направится в интернет-пространство со своими идеями и будет развиваться, как более самостоятельный юморист, подстраиваясь под современную культуру.