Известность Билана «через постель» Рудковской и Зачем Яна скрывает это от Плющенко?

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Евгений может до сих пор не подозревать о романе своей жены с крёстным отцом их сына.

По словам Билана, он сейчас «птица свободного полёта», но при этом продолжает сотрудничать с Яной на равных правах. Создаётся вопрос, зачем ему делиться деньгами с Рудковской, если он может получать намного больше один? Неужели между артистами до сих пор есть романтические чувста к друг другу?

По признаниям Яны в одном из интервью на радио, у неё и Билана был продолжительный роман, пока она не встретила Плющенко. Становится понятно, что Дима получил известность «через постель» Рудковской, ведь продюсер поделилась, что в своём подопечном её всё устраивало: красота, талант и деньги.

Эти три качества, которые назвала Рудковская «главными» многое говорят и о ней. Особенно в браке со спротсменом. Примечательно, что Дима - крёстный отец сына Яны и Евгения. Девушка постоянно уходит от ответа, когда спрашивают «А знает ли ваш муж о вашем бывшем романе с артистом?». Скорее всего, Плющенко никто и не говорил об этом, скрывая это от него.

Яна и Дима постоянно обмениваются тёплыми комментариями и комплиментами в Instagram, что не даёт спокойно спать многим поклонникам певца. К тому же, у Билана до сих пор нет жены, что может говорить о том, что он до сих пор хранит верность своей любви - Рудковской.

Отправляясь в большое турне по России или по зарубежным странам Яна часто сопровождает Диму без мужа, который занят своей работой и воспитанием сына. Даже сейчас во время большого русского концерта в Монако, Рудковская хорошо отдыхает с Биланом без супруга.