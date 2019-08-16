Влюблена в женатого или почему Татьяна Буланова скрывает подробности личной жизни?

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После очередного развода о любовных отношениях певицы ничего не слышно, но это не помешало поклонникам найти ее нового возлюбленного.

В 2016 году Татьяна Буланова развелась со вторым мужем. После этого певица предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Это кажется странным, ведь ранее она нередко делилась трогательными моментами семейной жизни.

Но почему же Татьяна стала скрывать подробности своего счастья? Женщина не рассказывает о любимом человеке, потому что она влюблена в женатого, не сомневаются пользователи в сети. Сейчас певица находится на отдыхе, и, судя по ее снимку, с ней отдыхает молодой человек. Так, Буланова поделилась новым снимком с Мальдив, а в отражении очков случайно показала мужчину, который ее фотографирует.

После этого Татьяна заявила о новой песне, которую она исполняет вместе с Константином Костомаровым. Фанаты сразу набросились на нее с вопросами: «Танюша, вы на Мальдивах вместе с Костей отдыхаете?». Буланова ответила немногословно, сказав, что Константин женат. Как ни странно, это не отвечает на вопрос аудитории, а наоборот подогревает интерес.

Очевидно, Булановой стыдно признать, что она является лишь любовницей, когда до этого всегда была в роли жены. Кроме того, супруга Константина может не догадываться или терпеть наличие у мужа другой женщины. Интересно, как долго Татьяна будет скрывать новые отношения и будет ли она всегда готова находиться в таком положении. Впрочем, не исключено, что Костомаров не выдержит и разведется с супругой, и Буланова вновь познает семейное счастье.