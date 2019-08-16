Третье место в рейтинге и позор. Как Эрнст развалил «Первый канал»?

Сегодня, 11:00

Гендиректор канала из-за своих грязных методов стал лишаться не только топовых артистов, но и хороших дотаций со стороны государства.

«Первый канал опустился на третье место в рейтинге популярности телеканалов за июль 2019 года. Его обогнал НТВ, а первое место у „России-1“. „Первый“ уже даже не второй», — сообщает канал TJ.

Наблюдатели и критики сошлись во мнении: Во всем виноват генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, который поставил наивысшей целью получение многомиллиардного состояния за счет государства, а не культурного просвещения граждан России.

Сначала удивлял Андрей Малахов. Самым ошеломляющим было несколько эфиров. Разоблачение супруги Армена Джигарханяна и тайн его личной жизни, затем изнасилованная Диана Шурыгина и ее насильник, которого отправили в места не столь отдаленные. Под раздачу попала и семья Шукшиных - из-за эфиров Малахова Лидия Федосеева-Шукшина три раза находился при смерти. С канала стали уходить актеры и актрисы, телеведущие. Например, Юлия Высоцкая, Марат Башаров, Анна Снаткина, Равшана Куркова. Никто не хотел мириться с мракобесием. Затем Эрнст подключил программу «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Профессор медицинских наук стала пропагандировать вредную еду и рекламировать свою диету за 15 тысяч рублей. Она поведала о пользе пальмового масла для детей, о бесполезности контрацептивов для несовершеннолетних, показала на всю страну танцующую матку и братьев-яичек. И это все за счет государственного бюджета. Государственной Думе очень не понравилось, на чем выезжает гендиректор федерального канала.

Шоу «Давай поженимся!» стало еще более веселым. Лариса Гузеева стала грубо высказываться в адрес участников и материться. Сябитова зачастую нападала на своих же коллег и срывалась без повода на мужчин. А Володина стала называть участников программы «полоумными». За ними последовала примеру передача «Модный приговор», которая затмила даже шоу «Мужское/Женское». Новая ведущая Юлия Барановская стала жестко высмеивать некрасивых и неухоженных участниц «Приговора», а Надежда Бабкина откровенно рассказывать о своей бурной сексуальной жизни в молодости и сейчас, рекомендуя всем «серым мышкам» «открыть свои чакры для мужиков». Вероятно, это все с «пинка» Константина Львовича, которому нужны были рейтинги и деньги.

Многие вспомнят, что недавний скандал на шоу «Голос. Дети». Когда Алсу и ее супруг совершили некоторые махинации с голосами в пользу своей дочери Микеллы за большие деньги. Скандал даже дошел до президента РФ. В связи с таким «косяком» от Эрнста, дотации в адрес федерального канала резко сократились, теперь в фаворитах государства «Россия-1». Сейчас в СМИ активно обсуждается возможные взятки со стороны ведущих «КВН». Якобы за внушительные суммы — клан Масляковых решает кому шутить, а кому нет на федеральном канале. Даже заслуженный тренер Татьяна Тарасова только за 4 млн рублей согласилась сняться на канале в новогоднюю ночь, назвав это сущим позором. Пугачева и вовсе отказалась от съемок.

Что же сейчас наблюдается с каналом? Третье место в рейтинге и позор. Вот так легко и непринужденно Константин Эрнст развалил «Первый канал». С начала телевизионного вещания «Первый» всегда был первым, в любом списке. Самый рейтинговый, самый дотационный и самый любимый телезрителями…