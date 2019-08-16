За 30 тысяч Андрей Малахов попытался сделать Михаила Гребенщикова «конченным алкашом»

Сегодня, 03:00

«Прямой эфир» составил конкретный сценарий, чтобы сделать очередную сенсацию, но планы продюсеров и ведущего рухнули из-за честности певца.

Известный певец и выпускник старой «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков уже более 5 лет находится в творческой прострации. Миша перестал выпускать новые синглы, радовать фанатов концертами и собирать стадионы. Конечно, на это есть свои причины, вот ими и решил воспользоваться хайповый ведущий Андрей Малахов в «Прямом эфире».

«Люди заинтересованы типа в рекламе. Они говорят придёшь на передачу в пятницу. То есть они уже пишут какому-то режиссеру. Расскажешь, что у тебя жизнь не очень. Недавно он мне сказал, сейчас в наше время все зарабатывают деньги. Вот, например она – ходит по каналам, несет чушь. То синяк себе подрисует, то еще чего-нибудь. Там полташок, там сотка, вообще прекрасно себя чувствует. Да, но я не играю в такие игры. Как же? Мы тебе 30 тысяч дадим, мы тебе 50 дадим. За что? Чтобы вся страна с какого-то перепугу узнала, что я наркозависимый алкаш что ли? Вы что говорите то? Говорит: давай друзей твоих обзвоним. Друзья придут, мы их подговорим, мы им тоже заплатим. Чтобы они тоже говорили, что я типа вообще конченый. Давай женщину какую-то найдем, которая от тебя ушла…Типа жить со мной невозможно…», - рассказал Михаил Гребенщиков в интервью.

Складывается впечатление, что рейтинг программы Малахова интересует больше, чем человеческая репутация и человеческая жизнь. Всего-то за 30 тысяч рублей Андрей Малахов попытался сделать Михаила Гребенщикова «конченным алкашом» на всю страну, но певец не захотел марать свою репутацию ни за какие деньги. Умелый журналист-следователь Малахов попытался найти слабые стороны Гребенщикова и вскрыть его «скелеты в шкафу». Вот только Миша оказался правдорубом и не испугался ни шантажа, ни отказа от денег. Критики поговаривают, даже если Гребенщиков отказал Малахову сняться в грязной программе, то Андрей все равно ее отснимет, неважно будет ли герой в студии или нет.

Для него ничего не помеха, впрочем, как и смерть какого-то человека. Зачастую в своей программе, он снимает не хорошие стороны безвременно ушедшего, а вытаскивает все грязное белье наружу. Ну, а пока Малахов дурит своих телезрителей очередной историей звезды из фильмов ужасов – Гребенщиков сдал Андрея с потрохами и надеется, что его коллеги-звезды станут умнее и не пойдут на передачу «поливать» себя или кого-то ведром с помоями, даже за очень большие деньги. Ведь его смотрят не просто зрители, но и папы, мамы, бабушки и дедушки этих звезд. Очевидно, родственники не хотели бы такой репутации для своего чада. Так случилось и с Юлией Началовой, и с Жанной Фриске, и с Александром Серовым, и даже с семьей Шукшиных.