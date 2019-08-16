За 30 тысяч Андрей Малахов попытался сделать Михаила Гребенщикова «конченным алкашом»

«Прямой эфир» составил конкретный сценарий, чтобы сделать очередную сенсацию, но планы продюсеров и ведущего рухнули из-за честности певца.
Известный певец и выпускник старой «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков уже более 5 лет находится в творческой прострации. Миша перестал выпускать новые синглы, радовать фанатов концертами и собирать стадионы. Конечно, на это есть свои причины, вот ими и решил воспользоваться хайповый ведущий Андрей Малахов в «Прямом эфире».
Складывается впечатление, что рейтинг программы Малахова интересует больше, чем человеческая репутация и человеческая жизнь. Всего-то за 30 тысяч рублей Андрей Малахов попытался сделать Михаила Гребенщикова «конченным алкашом» на всю страну, но певец не захотел марать свою репутацию ни за какие деньги. Умелый журналист-следователь Малахов попытался найти слабые стороны Гребенщикова и вскрыть его «скелеты в шкафу». Вот только Миша оказался правдорубом и не испугался ни шантажа, ни отказа от денег. Критики поговаривают, даже если Гребенщиков отказал Малахову сняться в грязной программе, то Андрей все равно ее отснимет, неважно будет ли герой в студии или нет.
Для него ничего не помеха, впрочем, как и смерть какого-то человека. Зачастую в своей программе, он снимает не хорошие стороны безвременно ушедшего, а вытаскивает все грязное белье наружу. Ну, а пока Малахов дурит своих телезрителей очередной историей звезды из фильмов ужасов – Гребенщиков сдал Андрея с потрохами и надеется, что его коллеги-звезды станут умнее и не пойдут на передачу «поливать» себя или кого-то ведром с помоями, даже за очень большие деньги. Ведь его смотрят не просто зрители, но и папы, мамы, бабушки и дедушки этих звезд. Очевидно, родственники не хотели бы такой репутации для своего чада. Так случилось и с Юлией Началовой, и с Жанной Фриске, и с Александром Серовым, и даже с семьей Шукшиных.