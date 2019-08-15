Затяжная депрессия и алкоголь. Что заставило Джонни Деппа «порвать» с кино?

Сегодня, 16:00

Громкий развод с женой и неудачи в актерской карьере «сломали» актера.

Некогда блиставшая звезда мирового кинематографа в последние годы покинула актерский олимп, с головой погрузившись в музыку. Что же заставило Джонни Деппа «порвать» с миром кино? Скандальный развод с Эмбер Херд сильно потрепал нервы Джонни Деппу: актеру постоянно приходилось оправдываться, так как Эмбер заявила о том, что он ее избил.

Все это не могло не отразиться на моральном состоянии Деппа, а затяжная депрессия и алкоголь еще больше окунули его в мир забвения и изоляции. Его актерская карьера неспешно, но неумолимо пошла ко дну: картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» в 2018 году была не в состоянии спасти актерскую карьеру Джонни Деппа. А раньше любой фильм с участием Джонни всегда поражал своим успехом и внушительными кассовыми сборами.

Более того, актер лишился своей главной роли в новом тысячелетии – с неутомимым и находчивым Джеком Воробьем в лице Деппа пришлось попрощаться. Тем не менее, он нашел в себе силы реализоваться как музыкант, в 2017 году отправившись в тур с группой The Hollywood Vampires.

Музыка стала для Джонни Деппа спасительным кругом в море бесконечных скандалов и разборок с Эмбер Херд. Вместе с Элисом Купером и Джо Перри Депп словно получил второе дыхание. Остается только надеяться, что музыкант найдет в себе силы справиться с настигшими его демонами и будет радовать поклонников новыми композициями, а, возможно, в скором времени и не менее выдающимися ролями.