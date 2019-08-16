Бюст Ленина спровоцировал скандал в клинике Малышевой

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Молодому поколению было неприятно увидеть лицо Владимира Ильича, и они выразили недовольство в весьма грубой форме.

Главный теледоктор страны выложила в Instagram видео, снятое в её медицинском центре после выхода из отпуска. Это был бы обычный трибьют от любящего свою работу человека, если бы не короткая фраза, брошенная в середине ролика: «Здравствуй, Владимир Ильич!»

Да, в холле медицинского центра Елены Малышевой стоит бюст Ленина. И если у представителей старшего поколения, основных клиентов клиники, с вождём мирового пролетариата нет разногласий, то молодые спровоцировали настоящий скандал в комментариях под постом Малышевой. На самые залайканные комментарии соизволила ответить даже сама Елена Васильевна.

Причём по реакции Малышевой очевидно — ведущая весьма симпатизирует вождю. Это не удивительно, учитывая что она выросла в СССР, и скорее всего была пионером и членом ВЛКСМ.

Кстати, в комментариях нашлись и защитники вождя, которым Малышева также нее преминула ответить.

Конечно, Елена Васильевна поставила этот бюст вв своей клинике не из-за банальной прихоти, а из-за физической невозможности его вывезти. По словам ведущей, Ленин стоит в этом здании с советских времён и никому не мешает, а весит больше 300 кг — затраты на транспортировку просто не стоят пары десятков сантиметров освобождённой площади.