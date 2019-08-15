Детская травма или почему мужчины уходят от Ольги Бузовой?

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Тяжёлая юность оставила певице гору психологических комплексов, которые в итоге вылились в неумение строить нормальные отношения с мужчинами.

Бузова построила великолепную карьеру: сложно найти русскоговорящего человека, который не слышал бы о певице, ведущей и писательнице из «Дом-2». Однако при этом её личная жизнь лучше всего характеризуется словом «провальная».

«Проклятие брошенки» преследует Олю ещё с первой публичной любви — Романа Третьякова, с которым она познакомилась ещё на телестройке. Они были парой почти три года, но сразу после ухода с проекта Роман бросил Олю, сказав что строил с ней отношения только ради шоу, и не считал их полноценными.

Следующие серьёзные отношения Бузовой закончились также — её бросил некий Тимофей, из-за чего она рыдала будучи ведущей на лобном месте на глазах у всей страны. Естественно, это ударило по самолюбию Бузовой, почему она и решила с головой погрузиться в работу — мы не слышим о постоянных ухажёрах, только о незначительных интрижках. Это продолжается вплоть до романа и последующего брака с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Развод с Тарасовым стал самым громким в карьере Ольги и принёс ей огромную популярность как певице. Трек «Мало половин», посвящённый расставанию с Тарасовым, до сих пор считается самым известным в репертуаре Бузовой (по данным сайта TipsTops).

Скорее всего, мужчины бросают певицу из-за психологической травмы, так называемого «синдрома брошенки», идущего родом из детсвтва.

Отец Оли бросил её мать ещё 10 лет назад. Видимо он давно вынашивал это решение, но как честный человек дождался, пока дети вырастут и начнут жить самостоятельно. Причём его уход не кажется удивительным, если послушать, что говорит о мужчинах мать певицы.

«Знаете, в нашей стране всегда стержнем семьи была женщина. Она и работает, и детей воспитывает, и дом обустраивает, и из кризиса вытягивает. Ради благополучия в доме женщина готова на многое. Мужчина – нет», - Ирина Бузова.

Оля не раз заявляла, что авторитарная мать всегда была для неё примером сильной женщины. Видимо от неё певица и переняла своё знаменитое трудолюбие и желание всего добиться самой. Однако именно такое поведение часто отпугивает мужчин.

Жизнь в обстановке, когда из семьи ушла любовь и супруги терпят друг друга только ради детей оставила отпечаток на мышлении Оли, и теперь она не может построить нормальных отношений с мужчинами — будучи девочкой, она просто не видела, какими они должны быть.