Советский актер Валентин Воронин ушел из жизни в 78 лет

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Еще один народный артист России ушел навсегда.

Валентин Александрович большую часть жизни провел в театре, если быть точнее то целых 50 лет, актер посвятил любимому делу. Воронина не стало 14 августа. Артист ушел из жизни в 78 лет. Сообщение об этом появилось сайте Свердловского государственного академического театра драмы. В театре не сообщили причину смерти Валентина. Коллектив выразил соболезнования близким погибшего и сообщил, что прощание с ним состоится 16 августа на сцене Свердловского театра драмы. У Валентина Александровича на счету 18 театральных работ, так же он заслуженный артист РСФСР и народный артист РСФСР.

Человек с большой буквы у Валентина было множество поклонников, которые уважали артиста и сожалели о том, что им не удалось попасть на спектакли. «Уважаемый Валентин Александрович! Я прочитал в журнале Урал беседу журналиста с Вами и хочу поблагодарить Вас за рассказ о том, как Вы работали над ролью легендарного разведчика Николая Кузнецова. Сожалею лишь о том, что я не видел этого спектакля. Если подскажете, как посмотреть этот спектакль, буду Вам признателен. Восхищаюсь вашим творчеством, хочется смотреть на вас не моргая», - множество положительных отзывов можно найти в сети посвященных Валентину Воронину.