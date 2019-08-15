Путин боится восстания или почему президент срочно вывез Кабаеву во Францию?

Сегодня, 09:09

Гимнастка не появлялась на публике уже несколько месяцев, и это может быть связано со страхом президента за жизнь своей предполагаемой возлюбленной.

Слухи о романе между Владимиром Путиным и Алиной Кабаевой ходят аж с 2008 года, когда президент ещё был женат на Людмиле Путиной. Расследование о тайном венчании Путина и Кабаевой на Валааме выпустило издание «Московский корреспондент», которое вскоре после этого закрылось. С тех пор их отношения регулярно притягивают внимание журналистов.

Последним большим инфоповодом о Кабаевой стало предположительное рождение двойни в Москве в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Об этом в начале мая сообщили некоторые источники, чем создали настоящую истерику в масс-медиа, ведь все тут же предположили, кто может быть отцом этих детей.

Как бы то ни было, после взрыва этих слухов Алина почему-то не появлялась на публике. Вообще. Кабаева даже не посетила Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике, проходивший в Москве 19-21 июля. А ведь Россию в нём представляли воспитанницы её собственного центра «Алина», так что отсутствие чемпионки выглядело крайне странно.

Конечно, это можно было бы связать с последствиями родов, однако за три месяца спортсменка могла спокойно привести себя в форму и посетить мероприятие. Скорее всего, из-за накалённой в Москве Путин срочно вывез возлюбленную в замок во Франции, предположительно принадлежащий царской чете, подальше из России.