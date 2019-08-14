Дмитрий Шепелев: «Не буду отдавать ребенка в школу!»

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Сын Фриске станет изгоем - отец из страха готов изолировать Платона даже от детей.

Дмитрий Шепелев поделился своими переживаниями по поводу будущего Платона. Мальчику уже 6 лет и пора в школу. Ведущий ответственно подошел к выбору заведения, начитался массу историй об ужасах в стенах школ, обсудил с фанатами преимущество УО перед домашним обучением, пообщался с педагогами и лично посетил массу столичных заведений, однако так и не определился.

Шепелев очень боится испытывать ребенка детским коллективом, ведь мальчик помимо него, нянь, редких родственников и людей толком не видел – Дмитрий упорно изолирует ребенка от окружающих. Пребывая в раздумьях он посетил в Пушкинском музее выставку фонда Louis Vuitton, после которой заявил: «Не буду отдавать ребенка в школу!»

Мужчину шокировала одна работа творца – школьник, сидящий за учебным столом с прибитыми при помощи карандашей руками к парте. Пообщавшись с создателем Дмитрий узнал, что тот ненавидел школу из-за ужасного отношения педагогов и детей, которые считали его глупцом.

Не исключено, что данный эпизод «добьет» звезду и он решит навсегда изолировать Платона от агрессии в России и детей. Ведущий с легкостью может запереть мальчика дома, как это делал на протяжении 6 лет, или же отдаст его в зарубежную школу, где строго соблюдают права детей.

Хотя данные решения стремительно набирают популярность среди отечественных селебрити, родители Жанны Фриске явно не одобрят такое решение отца, ведь это означает, что Дмитрий либо вырастит Платона изгоем и нелюдимкой, либо навсегда увезет его из страны. Шепелев подбрасывает родственником возлюбленной все больше поводов для судебных тяжб и стоит ожидать, что родители Фриске возобновят борьбу за внука.