Друг в беде не бросит, лишнего не спросит или как Шишкову уличили в близкой связи с Олегом Майами

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Модель уютно расположилась на постели у певца, демонстрируя изящную фигуру.

Олег Майами уже делал предложение бывшей возлюбленной Тимати – Алёне Шишковой. Правда, позже ребята признались, что это был дружеский стёб. Кто-кто, а внимательные пользователи сети в дружбу не поверили. И правильно сделали. Недавно, Майами выставил интригующее фото: его голова лежит на упругом животе некой фигуристой девушки, Ёизящные формы. «Кто эта нимфа?», - интересовались завистливые подписчики, но Олег сохранял интригу. В связи с тем, что бельё девушки было в полоску, оно напоминало решётку. Поэтому, Майами справедливо подписал фотографию: «Принцесса за решёткой». Один из подписчиков задал вопрос: «Ты же освободишь её из этой решётки?», на, что уверенный в себе певец с гордостью ответил: «Ты же меня знаешь». Они предприняли все меры, чтобы скрыть любовную связь, даже сделали фотографию, на которой не видно лица девушки, но не учли одного – золотой браслет. Именно по фигуре и браслету, внимательные пользователи сети, уличили Шишкову в близкой связи с Олегом Майами. Дело в том, что точно такой же браслет, как у загадочной девушки на фото, уже долгое время находится на левом запястье Алёны Шишковой.

По всей видимости, он ей очень дорог, потому, как лежа в постели, модель не спешит его снимать и ходит с ним на все мероприятия. Возможно, Алёне его подарил Тимати, когда они были парой или же сам Олег. Возникает вопрос, почему влюбленные скрывают свои отношения? Ведь в этом, ничего плохого нет. Может потому, что у них свободные отношения? Между прочим, очень удобно: можно заняться «волшебством» в любой момент и при этом никаких обязательств друг перед другом. Такой друг, в беде не бросит, лишнего не спросит, вот, что значит настоящий верный друг…