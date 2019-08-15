ТНТ зарывает себя все больше - Участник Stend Up шоу назвал главную проблему телеканала

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Алексей Щербаков в гостях у Басты намекнул, что дальше только хуже.

Стендап-комик стал участником YouTube-канала «Вопрос ребром», где зрители задавали Алексею вопросы и назвал основную проблему ТНТ. По правилам игры комик не может не ответить, а если соврёт, то оплатит общий чек заведения. Как оказалось, участник Stend Up шоу очень экономный парень и не привык разбрасываться деньгами, об этом говорит состояние его трусов. Молодой человек показал, что он ходит в нижнем белье с распущенными нитками и не покупает футболки дороже 400 рублей. Поэтому можно быть уверенным, что Алексей не соврал.

Один из зрителей задал комику вопрос: «В чем проблем ТНТ?». Алексей сказал, что главная проблема телеканала, что они вырезают самые смешные шутки. Получается, что с каждым днём ТНТ зарывает себя все больше. Многие считают, что у ТНТ наступило время кризиса, а они, вырезая хорошие шутки, создают себе просадку в рейтинге. Комик намекнул, что если телеканал продолжит вырезать интересные шутки из топовых программ «Открытый микрофон» и «Comedy Club», то ситуация усугубится.

В последнее время от пользователей поступает все больше жалоб: зрители жалуются на отсутствие телепередач после 19 часов, отсутствует в трансляции советский контент, Дом-2 основная проблема, сериалы постоянно на повторе: «Интерны», «СашаТаня». Если продюсеры не предпримут меры, то ТНТ может закончить свое существование.