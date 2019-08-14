Пока Снаткина вся в работе, Васильев в поиске матери для его детей

Сегодня, 03:11

Частые разъезды супруги могут довести до отчаяния Виктора.

Артист Виктор Васильев не часто делится с пользователями новыми публикациями в Instagram, но пользователи знают, если мужчина опубликовал фото, то у него что-то произошло. Последний пост у актёра был опубликован пару месяцев назад. Мужчина известил фанатов о том, что хочет больше детей, но, видимо, его супруга не горит желанием рожать. Анна не так давно вернулась в работу и на данный момент с головой окунулась в съёмочный процесс.

Если обратить внимание на страницу Снаткиной, то, первое впечатление, что она помешалась на работе: вся страница актрисы посвящена карьере. В строке «о себе» девушка написала: актриса, бизнес. Видимо, это сейчас самые главные вещи в её жизни.

Пользователи уверены, что пока Аня вся в работе, Васильев скоро будет в поиске матери для своих детей. Виктор видный мужчина и при желании с лёгкостью найдёт себе женщину, к тому же ему уже 44 года – время не ждёт.

«Я бы ему родила без проблем. Пусть только попросит», «Мой кумир, всегда очень нравился.. Что Снаткину не устраивает?», - пишут пользователи на странице Анны.

Многие уверены, что в паре не все так хорошо как кажется на первый взгляд. Снаткина с возрастом стала меняться в худшую сторону. Из улыбчивой, обаятельной девушки она превратилась в задумчивую и загруженную женщину. Актриса перестала за собой следить, может она не рожает мужу потому что он ей безразличен?