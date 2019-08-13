Матершинница Муцениеце оправдалась за «шалупонь»

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Жена Прилучного едва не плакала, требуя чтобы в ее жизнь никто не лез.

История любви актерской пары Агаты Муцениеце и Павла Прилучного известна многим – звезды встретились на съемках сериала «Закрытая школа», где играли пару влюбленных школьников. Сейчас у них есть не только общий быт, но общие дети, однако слухи о том, что в их чете не все так гладко не утихают. То поговаривали, что Прилучный бьет жену, то говорили о том, что она ему неверна, то обсуждали измены самого Павла и то, как он вломился в чужое авто и уснул там. На днях поводом для дискуссии среди поклонников пары стало поведение Агаты – в блоге она позволила себе выражаться не совсем прилично, что фанаты восприняли за признак некультурности. Матершинница Муцениеце решила не игнорировать критику и сегодня оправдалась за слово «шалупонь», сказанное ею ранее.



Стоит заметить, что говорила Агата будто бы едва не плача, а в конце еще приправила речь оскорбительным жестом – показала в камеру средний палец. Если верить актрисе, слово «шалупонь» не несет для нее негативной смысловой нагрузки, это что-то вроде ласкательного прозвища для близких людей. Звезда требовала не указывать ей то, как ей следует говорить.

На самом деле, сложно отрицать то, что оправдания Муцениеце звучат не слишком убедительно – в обществе принято называть «шалупонью» тех людей, которых тем или иным образом пытаешься вежливо осадить. В чем-то фанаты правы, ведь если в семье Прилучного все называют друг друга «ласкательным» обзывательствами, то это точно может негативно отразится на детях звездной пары, ведь привычку обзываться они принесут и в школу.