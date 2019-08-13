Саша Савельева поставила карьеру мужа под угрозу из-за постродовой депрессии

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Пока певица страдает от перепадов настроения, Сафонов оставил работу и сидит дома с 4-месячным сыном.

В марте 2019 года Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. В звездной семье родился сын, которого назвали Леоном.

Однако видимая инстакартинка идеальной семьи рушится на глазах. Видимо, материнство Савельевой дается тяжело. Судя по публикациям в микроблоге «фабрикантки», она ностальгирует по жизни до рождения сына. Ее Инстаграм пестрит архивными снимками и воспоминаниями о минувших событиях. Разбавляют такие публикации фото и видео с вечеринок или других увеселительных мероприятий.

Между тем, в одном из недавних интервью супруг певицы – актер Кирилл Сафонов, признался, что сейчас он вынужден отказываться от работы во многих проектах ради того, чтобы проводить время с семьей.

Проницательным поклонникам не составило труда сопоставить данные факты и прийти к выводу – у Савельевой постродовая депрессия, от которой страдает семья и, в частности, ее муж. Ведь если певица продолжит себя вести аналогичным образом, то все хлопоты по заботе о ребенке лягут на Кирилла, а из-за этого его карьера окажется под угрозой.

Эта ситуация, в целом, ставит под угрозу не только финансовую состоятельность семьи, так как актер не может полноценно работать и приносить доход, но и существование звездного союза. Ведь не у многих хватить сил терпеть долгое время прихоти жены, которой движет постродовая депрессия.