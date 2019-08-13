Серябкина призывает фанаток на бунт с родителями

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Ольга поддержала непослушание своим родителям одной из своих поклонниц, написав об этом в своем блоге.

«Белая и пушистая» певица, которая заняла позицию простой и открытой девушки для своих фанаток частенько отвечает на щепетильные вопросы и переживания целой статьей в личном блоге.

Последний ее совет оказался опасным и может привести молоденьких девочек - подростков к печальным последствиям.

Серябкина написала размышления на щепетильную и актуальную тему, которая сильно зацепила ее саму: «Что делать, если родители не принимают твой выбор?».

Напомним, что у бывшей солистки «Серебра» было очень тяжелое детство, которое дает о себе знать даже до сегодняшнего дня.

В своей статье Серябкина одобрила поступок школьницы, которая поперек воли родителей поступила в вуз, который выбрала сама. С одной стороны, а что в этом плохого? А плохого тут много! Данный поступок привел к серьезной ссоре, девочке даже пришлось съехать из родительского дома и устроиться на первую попавшуюся работу, чтобы хоть как-то выживать. Фанатка рассказывая свою историю, сказала, что ей очень плохо и она не понимает как ей поступать дальше и как ей расценивать свой поступок.

Ольга, в свою очередь, одобрила необузданный нрав поклонницы, сказав: «Это твоя жизнь и только тебе решать, какой путь выбрать. Главное, чтобы это было взвешенное и осознанное решение».

В комментариях к статье не все одобрили ответ Серябкиной.

Где взять уверенность, что данное решение школьницы было взвешенным? А даже если в данной ситуации фанатка сможет справиться со своими трудностями и добьется того, о чем мечтала, то где вероятность успеха у других поклонниц, которые прочитают размышления певицы. Без сомнения можно сказать, что Серябкина призывает на бунт против родителей.

Хотя сама она была очень послушным ребенком и всегда шла на компромисс с мамой и папой.