Яблоко от яблони или как Африкантова покрывала вымогательства мамы

Сегодня, 04:05

Пока все жалеют Марину, сама Татьяна Владимировна проговорилась, что дочь знает о ее спекуляциях на «Доме-2».

На шоу «Бородина против Бузовой» Андрей Черкасов обнародовал нелицеприятную для Марины Африкантовой информацию. Оказалось, что ее мама – Татьяна Владимировна, готова унижать дочь прилюдно на проекте. Но просто так делать это женщина не согласна. Условия сделки: 25 тыс. рублей или никакого шоу. Об этом сообщил ведущий Андрей Черкасов.

В ответ у Марины не нашлось слов, и она просто опустила глаза в пол. Положение участницы «Дома-2» вызвало у зрителей сочувствие. Однако жалели ее недолго.

Татьяна Владимировна решила отстоять свою честь. В обсуждении темы на замечание одного из интернет-пользователей мама Марины отметила, что ее дочь все знает и понимает – ведь это же шоу.

Получается, что участница телепроекта покрывала вымогательства мамы и таким образом помогала зарабатывать семейству на «Доме-2». Видимо, поговорка про яблоко от яблони работает у Африкантовых на все 100%.

В связи с этим понятна реакция Марины на слова Черкасова. Ведь девушка совсем не удивилась, когда ведущий рассказал про выходки мамы. А о скольких таких провокационных историях Татьяны Владимировны знала дочь, остается только догадываться. Но амплуа скромной и порядочной девушки Марина подорвала всерьез и надолго.