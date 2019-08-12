Dj Жанна Рассказова скончалась в Москве

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По предварительным данным - девушка погибла от передоза наркотиками.

В сети появилась информация о том, что Жанна, во время вечерней прогулки потеряла сознание. Девушке незамедлительно вызвали скорую, но спасти пострадавшую не удалось.

Предполагаемо, причиной остановки сердца послужило ничто иное, как передозировка наркотическими средствами.

Погибшей девушке едва ли исполнилось 29 лет, в ряд ее увлечений входила не только музыка. Девушка увлекалась спортом и серфингом. Она также часто появлялась в фотосессиях глянцевых журналов, включая Playboy и FHM. Семьи и детей у нее не осталось.

К сожалению, мечта девушки так и не успела исполниться: она всю жизнь мечтала о собственном клубе.