Аллу Вербер могла отравить ревнивая супруга украинского миллиардера

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Неестественная смерть Аллы, заявление Алены Кравец об убийстве подруги и слухи об отношениях женщины с «занятым» Боголюбовым только подтверждают данную теорию.

6 августа этого года скоропостижно скончалась Алла Вербер – «модный директор» столичного ЦУМа. По официальной версии, Алла погибла из-за отравления морепродуктами, внезапно вызвавшим анафилактический шок. Вот только есть в этом деле небольшая несостыковка: к изысканным деликатесам Вербер была привычна и ничего необычного для себя во время ужина она не пробовала. Что же произошло на самом деле?

Даже у такого святого человека с кристально чистой совестью и репутацией, как Алла Вербер, были недоброжелатели. Сама Вербер всегда говорила о том, что ее сердце свободно, но так ли это на самом деле? У Аллы всегда было множество поклонников, ведь как можно не влюбиться в эту роскошную и утонченную женщину?

У всех давно на слуху разговоры о том, что Аллу связывали не рабочие отношения с Геннадием Боголюбовым. Мужчина является вторым самым богатым человеком в Украине. Весьма неплохая партия для известнейшей женщины в России, не так ли?

Вот только мужчина не совсем свободен. Хотя официально он и разведен, ему по-прежнему буквально прохода не дает бывшая жена, которая, к слову, славится своим жутко ревнивым характером.

«Масло в огонь подливает» светская львица – Алена Кравец. «Её отравили! Надеюсь, вскрытие покажет криминальный характер этой смерти», – уверяет подруга покойной.

К слову, первыми о смерти Аллы заговорили именно в Украине, не потому ли, что они были в курсе её «контактов» с Боголюбовым?

Известно, что курорт, где отдыхала светская львица, битком был набит представителями спецслужб. Кого-то из агентов запросто могли подкупить, это более, чем вероятно. Получается, Вербер могла отравить ревнивая супруга украинского миллиардера? Если быть точнее, экс-супруга. И это вполне возможно, ведь Елена – женщина далеко не бедная, а избавиться от назойливой конкурентки ей не составило бы никакого труда.