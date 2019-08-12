Паулина Андреева заплатила любовнику Светланы и разрушила брак Бондарчуков

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К этому привело расследование и ряд обстоятельств.

Паулина Андреева – актриса, о существовании которой еще пару лет назад мало кто догадывался. А сегодня она настоящая знаменитость. Но почему?

После того, как влиятельный глава кинодинастии – Федор Бондарчук представил ее в качестве своей возлюбленной, Паулина стала интересна всем.

И пока друзья и поклонники знаменитого режиссера пытаются понять, что же он нашел в ничем не примечательной, на первый взгляд, мадам, продюсеры готовы платить Андреевой внушительные гонорары за возможность вставить ее имя в титры своих произведений.

В «простонародье» же Паулину считают расчетливой манипуляторшей и хладнокровной стервой. Такое мнение у пользователей сети сложилось после того, как они узнали о разводе Федора со своей супругой Светланой. Многие считают, что актриса стала главной причиной развода супругов.

Она не только разрушила брак Бондарчуков, но и запрещает Федору видеться с дочерью, настраивает его против бывшей жены и совместного с ней ребенка - это можно подтвердить тем, что Фёдор совсем перестал вспоминать о «прошлой жизни» после того, как раскрыл отношения с Андреевой. Хотя во время счастливой супружеской жизни просто души не чаял в своей «особенной» дочурке.

Возникает вполне логичный вопрос: на что же пошла Паулина, чтобы разлучить Бондарчуков? Ответ прост: она могла подослать любовника к Светлане, а иначе чем можно объяснить то, что возлюбленный у Бондарчук появился практически сразу после новости о разводе?

Получается, Паулина могла заплатить любовнику Светланы, чтобы он помог ей разрушить семью. Паулина и Сергей тесно и очень давно общаются, их часто видят вместе и считают друзьями, хотя намеков на нечто большее, чем дружба с их стороны не было.

И вот, Светлану все чаще замечают в компании Харченко, а затем они и вовсе объявили о своих отношениях. И это крайне странно. Ведь практически неизвестный и далеко не богатый фотограф вряд ли обратил бы внимание на женщину, которая старше его на 11 лет, да еще и на женщину с ребенком. Учитывая ряд предыдущих интрижек Сергея, можно сказать, что Светлана совсем не в его вкусе, что еще раз подкрепляет теорию с подосланным любовником.

Стоит напомнить, что брак распался именно по инициативе Федора, в то время, как Светлана еще любила мужа. В сети все чаще появляются слухи о том, что Паулина и Федор осенью сыграют свадьбу, а также то, что Андреева беременна. Может ли это быть простым совпадением?

Паулину часто обвиняют в меркантильных целях и в том, что Бондарчук нужен только для продвижения по карьерной лестнице.

Вполне вероятно, что фотограф бросит Светлану сразу после замужества Паулины и Федора. Тогда Светлана точно не сможет помешать Андреевой на пути к ее целям, а ребенок лишь закрепит полученный результат.