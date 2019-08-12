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Так считают фанаты, учитывая резкие смены во внешности и поведении Ксении.

Последнее время фолловеры телеведущей все чаще замечают ее схожесть с бывшей супругой Богомолова. И даже более того, самого Константина обвиняют в том, что он намеренно создает из Ксении копию Дарьи.

Одинаковый стиль в одежде, схожие черты лица и в корне разный характер. Если Дарья отличалась своей покорностью перед мужем, то Ксения сильная, своенравная, скандальная и отказывающаяся подчиняться личность. Но вот что интересно: после того, как Ксения решила связать свою судьбу с Константином, она абсолютно изменилась и стала буквально идеализировать возлюбленного и «отзеркаливать» поведение Дарьи в браке. Телеведущая стала более мягкой и буквально «пропитана» чувствами к режиссеру.

В начале осени 2018 года об официальном разводе Дарьи и Константина стало известно всем. Несмотря на то, что развод произошел около года назад, обе девушки до сих пор «на ножах». Они обе не упускают возможности побольнее «уколоть» соперницу. Судя по всему, у Дарьи все еще остались чувства к бывшему мужу, учитывая тот факт, что их связывает не только разрушенный брак, но и общая дочь.

Вероятно, не только Дарья питает нежные чувства к Константину: где-то глубоко в душе он может все еще дюбить экс-супругу, из-за чего и старается переделать Ксению «под себя», а иначе зачем Богомолов создает из Собчак копию Дарьи Мороз?

А Ксения совсем и не против, учитывая то, что «влюбленная по уши» Собчак безоговорочно следует указаниям Богомолова.