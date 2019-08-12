Не поделили папины миллиарды - Или почему сёстры Собчак ненавидят друг друга?

Сегодня, 01:00

Сестра «Светской львицы» признавалась, что не любит Ксению, особенно после смерти их отца – первого мэра Санкт-Петербурга.

Рождённые от одного отца и схожие по внешности, Мария и Ксения пошли по разным дорогам судьбы. Девушки не поддерживают контакт и, более того, ненавидят друг друга. Создаётся вопрос: почему или в чём причина конфликта двух близких родственников?

Известно, что сёстры напрочь перестали общаться после смерти Анатолия. Более того, Мария через 4 месяца после трагедии переехала в Турцию к своему новоиспечённому супругу. В это время Ксения оплакивала отца в России.

Скорее всего, виной их ссоры стали папины миллиарды, ведь деление наследства между двумя семьями сложный процесс, в котором каждый хочет «отхватить кусок побольше». Известно из расследований после смерти политика, что Анатолий при жизни «жил на широкую руку»: брал взятки, жил в шикарной квартире возле Эрмитажа, использовав своё служебное положение.

Понятно, что сумма наследства значилась миллиардами. Мария и Ксения долго не могли поделить достояние отца. Возможно, что в этом деле больше досталось старшей дочери от первого брака Анатолия, ведь очень подозрительна причина переезда девушки в Турцию. Видимо, она попросту сбежала.

Примечательно, что Мария, приехав в Турцию, вышла замуж «за первого встречного», который согласился на ней жениться – Тургут Джеран. По его словам, девушка умоляла его сделать ей предложение спустя 10 дней знакомства. После чего, прожила с мужчиной 1 год, не работая, и уехала обратно в Россию. Муж старшей дочери Анатолия был в шоке от произошедшего, и по сей день он пытается её найти, чтобы она дала ему развод.

Ксения же в любых интервью, не говорит о своей сестре, отбрасывая все вопросы про неё. Явно, что популярная ведущая не желает говорить о Марии из-за старой обиды, которая положила конец семейным узам.