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В прошлом Томас был звездой Playboy и увеличивал бюст — сказка о давлении «Битвы экстрасенсов» трещит по швам.

Фанаты собирают информацию о Джулии Ванг по крупицам, ведь большинство фактов из ее биографии до сих пор неизвестны. Экстрасенс давала несколько вариантов своего происхождения, скрывает возраст, настоящее имя, но наконец-то стало известно, кто она такая на самом деле.

Юлия Владимировна Гаврикова — практически никто не знает, что под громкими псевдонимами «Джулия Ванг» и «Дух Хаоса» скрываются обычные имя и фамилия. В Сети также появилась наиболее вероятная дата рождения — 29 октября 1981 года. Нельзя сказать, насколько цифры достоверны, но есть вероятность, что Юлии на самом деле исполнится в этом году 38 лет.

До участия в «Битве экстрасенсов» Джулия занималась модельной карьерой. После победы в шоу она сделала громкое заявление, якобы команда программы превратила ее в бездушную куклу, насильно заставляла делать модификации над своим телом и скрыла ее настоящую сущность — парня по имени Томас в женском теле. Оказывается, несколько операций у Ванг были еще много лет назад, правда, она предпочитает об этом отмалчиваться.

Стало известно, что в начале 2000-х Ванг сделала операцию по увеличению груди и вколола инъекции в губы. В то время она активно снималась в эротических фотосессиях, не единожды была приглашена на страницы Playboy и Maxim, а однажды и вовсе снялась в белье на кладбище. В своем аккаунте Джулия утверждала, что снималась только в 16-летнем возрасте, но про свое многолетнее увлечение «горячими» снимками фанатам рассказывать не стала.

И пусть Ванг пытается внушить поклонникам, что всегда чувствовала себя Томасом, приведенные факты разрушают ее сказки о влиянии общественности и «Битвы экстрасенсов». Видимо, она не тот человек, которым пытается казаться. Ее скрытность достаточно понятна — некоторые факты из биографии могут разрушить построенный ею образ несчастного человека с синдромом Морриса. Данные факты были освещены в портале Grimuar.