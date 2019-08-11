Токсичная мать или почему дети Гузеевой избегают общения с ней?

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Сын достаточно давно ушёл из жизни Ларисы, а дочь, кажется, уже на грани.

Поклонники достаточно часто интересуются у Ларисы Гузеевой, как обстоит ее общение с детьми. Лариса почему-то не спешит отвечать на этот вопрос и игнорирует фанатов. Многие из них уже давно сделали вывод, что дети попросту избегают общения с токсичной мамой.

Сын Ларисы еще в 18 лет покинул родительский дом, начав самостоятельную жизнь. Сейчас он женат и, кажется, вовсе забыл о существовании матери. Последняя совместная фотография Ларисы и Георгия была опубликована в январе, а после этого никаких упоминаний о сыне от Гузеевой не было. С дочерью ситуация обстоит немного иначе. Ольга до сих пор продолжает проживать с матерью, но их отношения нельзя назвать идеальными. Девушка просит Ларису не снимать ее в Instagram, часто удаляет отметки с совместных фото, редко появляется вместе с ней на публике. Кроме того, еще будучи несовершеннолетней, Ольга делилась с поклонниками снимками с алкоголем или же сигаретами, будто пытаясь спровоцировать знаменитую родительницу.

Но почему дети так относятся к Гузеевой? Вероятно, она всегда была увлечена работой и любовными отношениями, а на детей ей времени не хватало. Из-за этого у Георгия и Ольги могла появиться обида на Ларису, которую они до сих пор не могут отпустить.

Судя по всему, решение Георгия ограничить общение с матерью было вполне осознанным. В свою очередь, Ольга все же не прекращает общаться с Гузеевой полностью, но зачастую делает поступки, которые не всегда понятны обществу. Из них можно сделать вывод, что таким образом девушка всего лишь пытается добиться внимания и любви Ларисы, пусть и таким нетипичным образом.