Хранит верность Тодоренко или почему Влад Лисовец встретил 47-летие одиноким

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Регина избегает общение со стилистом и даже день рождения его проигнорировала.

Популярный стилист Влад Лисовец сегодня празднует 47-летие. Поклонники и звездные друзья тепло поздравили ведущего с его праздником, который он решил провести в Риме. Однако его близкая подруга и коллега Регина Тодоренко упорно игнорирует именины. Неужели старые чувства и ревность Топалова вынуждают ведущую ограничивать общение со стилистом?

Регина и Влад знакомы давно. Вместе они стали участниками шоу «Мейкаперы», которое их сблизило. Тодоренко признавалась, что многим обязана Лисовцу, ведь он спасал ее от хандры, вселял уверенность, поддерживал и брал все удары на себя. Поползли слухи, что их связывает не просто работа, а романтические чувства, ведь они были свободны, общались на одной волне, прекрасно понимали и поддерживали друг друга, много времени проводили вместе и отлично смотрелись.

Регина сумела растопить сердце закоренелого холостяка Лисовца, что удается редким женщинам. Не исключено, что их действительно связывала короткая интрижка, однако появление в жизни Регины Влада Топалова разрушило связь с Лисовцом – теперь из-за старых чувств Тодоренко ограничивает личное общение с мужчиной, который до сих пор хранит ей верность.

По словам Лисовца, эгоизм и свободолюбие сделали его одиноким и разрушили единственный брак спустя два года. Он охладел к супруге из-за разных интересов и взглядов на жизнь, однако с Региной у них было настоящее единение. Лисовец принял выбор ведущей и тепло относится к ее сыну, однако его одиночество, замкнутость и стремление сбежать от прошлого могут свидетельствовать о не угасших чувствах.