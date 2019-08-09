Пиар на авиакомпании или как Водонаева опозорилась в деле с «Аэрофлотом»

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Вместо суда экс-участница «Дома-2» предпочла голословные обвинения.

Месяц назад в Сети прогремел скандал с участием Алена Водонаевой и авиаперевозчика «Аэрофлот». Судя по свежему репортажу в stories экс-участницы «Дома-2», вся ситуация для нее была лишь пиаром. Алена вновь возмутилась официальным ответом от представителей «Аэрофлота», не понимая, что именно этим поступком и опозорилась в деле с авиакомпанией.

В компании сообщили о том, что возврат денежных средств заплатившей за «Комфорт», а летевшей в «Эконом» Водонаевой произвели еще незамедлительно после инцидента, то есть больше месяца назад. Очевидно, что перевод производится не наличными из рук в руки, а на расчетную карту Алены. В этой связи в «Аэрофлоте» посоветовали женщине обратиться с вопросом о неполучении средств в отделение банка. На что сама Водонаева, разумеется, отреагировала очередным публичным заявлением о том, авиаперевозчик якобы обязан решать эти вопросы, да еще и без ее участия.

Очевидно, что выходка Алены – это очередной пиар на авиакомпании. Судя по частоте публичных заявлений о потерянных деньгах, можно предположить, что эти средства очень важны да женщины. В этом случае любой адекватный гражданин действительно обратился бы в банк, где можно за считанные минуты получить распечатку транзакций карты. С документом, подтверждающим реальное отсутствие перевода, можно смело обратиться в суд с требованием уже не только возврата средств, но и солидной компенсации и гарантированно выиграть процесс. Но скорее похоже на то, что Водонаева давно получила деньги от «Аэрофлота» и просто продолжает отыгрывать роль обделенного клиента.

Примечательно, что скандал с авиакомпанией был и у Ольги Бузовой, которая пожаловалась на испорченный багаж. Ситуация действительно неприятная, но как выяснилось позднее, сам «Аэрофлот» вообще не отвечает за багаж пассажиров, этим занимается совершенно другая компания. К слову, такая практика действует во многих аэропортах по всему миру. Тем не менее, обвинения с авиаперевозчика так и не были сняты. Еще более удивительным является то, что другие звезды наоборот хвалят авиакомпанию, к примеру, совсем недавно за этим делом был замечен Сергей Лазарев.