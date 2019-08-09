Жизнь важнее любви или почему Батрутдинов и Бузова еще не женаты?

Сегодня, 18:00

Шоумен может опасаться за свое здоровье. Однажды, недоброжелатели уже нанесли ущерб имуществу Тимура из-за связи с Ольгой.

В сети постоянно ходят слухи о взаимной любви Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова, да и сами знаменитости часто намекают на романтическое влечение. Но как бы ни хотели поклонники увидеть звезд вместе, все еще несостоявшаяся пара в последнее время не проявляет друг к другу должного интереса.

Причиной этому может служить неуверенность резидента Comedy Club в себе и собственных силах, а также, боязнь за свою жизнь. Дело в том, что в 2018 году, когда Тимур и Оля активно и открыто выражали чувства друг к другу, злоумышленники поцарапали юмористу машину, как предположила пресса, намекая на недовольство романом с певицей. Предположительно, это был один из тех моментов, когда омик мог задуматься, что ему важнее: жизнь или любовь. Также, поводом утаить симпатию могли стать шутки со стороны коллег по цеху. Например, Гарик Харламов ни разу не упустил возможности поиздеваться над «Каштаном» за романтическое влечение к скандальной знаменитости.

Сама Ольга Бузова, кажущаяся многим искренним и открытым человеком, прямо рассказала о своей влюбленности в популярного холостяка на шоу «Есть вопросы». Вероятно, если бы шоумен был расторопнее и не боялся потерять авторитет среди друзей, то пара давно бы была жената.