Позор «белого лебедя» или как Волочкова из гостиничного номера устроила помойку

Сегодня, 12:00

«Полный бардак» - пользователь пришли в ужас от беспорядка.

Анастасия Волочкова отдыхает в Греции и весело проводит время: загорает на пляже, купается в море, посещает местные достопримечательности и, конечно, делает селфи. Один из таких снимков она сделала в гостиничном номере. Балерина в неоново-розовом купальнике, стоя перед зеркалом, демонстрирует подтянутую фигуру. Но, к несчастью Анастасии, вездесущих подписчиков заинтересовало не ее отражение, а бардак на заднем фоне.

«Отражение... Небольшой беспорядок..Но, главное, не в душе», - попыталась оправдать свою неряшливость знаменитость.

Фанаты ее попытки отвлечь внимание от бардака не оценили и пришли в ужас от количества личных вещей Волочковой, валяющихся по всей комнате. Подписчики предположили, что балерина на курорте изрядно перебирает с алкоголем, вот и устроила из гостиничного номера помойку – в «пьяном угаре» убираться некогда.

Позор «белого лебедя» подняли на смех и призвали артистку навести порядок в помещении.