Пока пьяная Волочкова в Греции вещала о лучшем номере отеля, домработница замутила с ее мужчиной в Москве

Сегодня, 10:05

Балерина упорно доказывала, что ей достался лучшей номер в лучшем отеле Греции, но название раскрыть отказалась.

Все вещание Насти в соцсети проходило «под градусом». Скандально известная балерина Анастасия Волочкова принялась за старое. Еще около месяца назад Настя усиленно готовилась к концертам и занималась у станка более 10 часов в день. Но лишь увидев деньги после гастролей – девушка 40+ пустилась во все тяжкие. Сначала она горло демонстрировала всем свой шпагат в крохотном размере купальника, затем засветила стринги, а сегодня записала очень занятно видео для своих фанатов, где очень смешно и пьяным голосом рассказывала, какой отель ей предоставил туроператор. Разговор получился с самой собой.

«У меня балкон, у меня самый лучший номер…не скажу, как он называется, чтобы вы меня здесь не нашли. Самое лучшее там, где я нахожусь. А вы же знаете, что самое лучшее там всегда, где я выбираю места…Только те люди знают, где я нахожусь, они уже со мной сфотографировались, все…», - несвязная речь Анастасии выдает ее «градусы».

А в это же время, пока Анастасия жарится на солнышке ее любимая домработница (имя не раскрывается) замутила с ее мужчиной. Им оказался охранник из спа-салона Малик, уроженец Чечни.

«Настюхе очень везет на мужиков. Видела ее уборщицу, которую она так долго рекламировала. С ее Маликом в салоне. Привел ее маникюр делать, видимо со скидкой большой. Так она ему кричит: Коть! Тут я и поняла, что Малик на два фронта пашет. Пока Волочкова в Греции греется, он эту звезду трепает в хате у Примы! Хорошо пристроился альфонс», - пишет инсайдер в Instagram-группе по разоблачению звезд Admin.anshlaka.

Складывается впечатление, что Анастасия за всю свою жизнь так и не удостоилась быть любимой и счастливой женщиной. Вероятно, все кроется в ее пристрастии к спиртному, а может быть у нее совсем не легкий характер…