Аморальная жизнь и похищение дочери или из-за чего могут лишить родительских прав Седокову?

Сегодня, 19:00

Постоянные тусовки, откровенные фотографии и частая смена мужчин уже чуть не привели к тому, что певице запретили видеться с дочкой.

Моника - восьмилетняя дочь Анны Седоковой, живёт в Лос-Анджелесе, лишь изредка видясь с матерью. Так случилось после развода с отцом Моники, бизнесменом Максимом Чернявским, который является гражданином США.

Между бывшими супругами разгорелась настоящая война за ребёнка, победу в которой одержал отец — американский суд разрешил Монике остаться с ним. Конечно, во всех интервью Анна рассказывает, что судебная система США просто расположена работать в пользу своих граждан, однако певица технично упускает многие детали дела.

Например то, что до всей тяжбы Моника и так жила с отцом, а певица лишь навещала её. То есть один в один так, как это происходит сейчас. Также Седокова забывает упомянуть, что развод произошёл из-за её измены, о чем Чернявский рассказал в проекте «Холостяк».

Ну и самое главное — Анна буквально похитила свою старшую дочь Алину у другого бывшего мужа, футболиста Валентина Билькевича, забрав из Киева в Москву и оборвав с тем все контакты. Валентин умер в 2014 году, так и не увидев любимой дочери. Естественно, узнав об этой ситуации, Чернявский поспешил обезопасить себя от подобного.

К тому же, американский суд наверняка счёл образ жизни Анны, склонный к аморальному. Постоянные тусовки с алкоголем, частая смена мужчин и откровенно развратные фото в соцсетях могли склонить чашу судебных весов в сторону отца.

Причём руководствуясь образом поведения Седоковой её даже на Родине можно лишить родительских прав. В семейном кодексе прямо сказано, что «совершение умышленного преступления, направленного на ребенка или его второго родителя» карается лишением родительских прав. А чем, если не умышленным преступлением является похищение дочери? Тоже самое сказано и про аморальное поведение матери.

Если Чернявскому удастся совместно с родственниками Билькевича доказать вину Седоковой, она может лишиться как Моники, так и остальных своих детей. Будем надеяться, что им удастся решить конфликты мирно, не травмируя детскую психику.