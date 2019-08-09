Пьяным на мотобайке или как Рыжий из «Иванушек» стал терять лицо?

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Григорьев-Аполлонов перестал скрывать свое пристрастие к «злым» напиткам, а продюсер, отпустивший его в отпуск даже подумать, не мог, что все может закончиться очень печально.

Всеми любимый исполнитель песен «Реви», «Тучи», «Тополиный пух» участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов стал терять лицо. Об этом сообщают инсайдеры со всех уголков России. После того, как от него ушла жена к спортсмену, и он тяжело пережил смерть родной сестры, Олега Яковлева – певец стал бороться с самим собой. Сначала Андрея заметили пьяным в баре Москвы, он пытался отвлечься в компании девушек. Затем, как отмечают телезрители, он пришел на программу Андрея Малахова с перегаром и «прибухнувшим» лицом, а сейчас, по сообщению инсайдеров из города Сочи он катался пьяным на мотобайке, что очень опасно для его жизни. Некоторое время назад продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко отпустил рыжего в отпуск. Недолго думая, чтобы отвлечься от проблем в личной жизни – Андрей отправился в путешествие по России. Конечной точкой стал его родной город Сочи.

Многочисленные сторис и видео подтверждают, что Андрей прожигает жизнь на всю катушку и много выпивает лишнего. Инсайдеры на его странице сообщают: «Андрей, ну не стыдно? Называется: Сочи. Наши дни. Видела вас в баре пьяным, потом сел на мотоцикл, не понятно куда помчался, забрал с собой текилу. Пил ее по пути. Официантки рассказали, как вы жалобно говорили о своем творчестве, как будто бы вас уже выгнали, и вы довольствуетесь прошлым. Живете прошлым днем. Потом наша администратор сказала, что вы ее звали к себе домой, ну она девочка приличная…Рыжий-рыжий…Олежка тоже так ушел…».

Из слов анонимного информатора стало понятно, что Андрей не просто «заливается», чтобы ему было веселее, а как будто бы страдает по тому времени, в которое он больше никогда не вернется. Из его соцсетей так же можно понять – человек в глубочайшей депрессии. Он стал отыскивать старые записи группы, старые фотографии и все публиковать на странице для своих фанатов, чтобы помнили… Раньше он такого никогда не делал. Его снимки светились от счастья, а фотографий с семьей было намного больше.

Сейчас концерты «Иванушек» стали менее популярны в нашей стране. На смену кумирам 90-х пришли Элджей, Тима Белорусских, Zivert, Ольга Бузова и другие. Но фанаты их времени помнят о них и надеются, что ребята еще «дадут жару» и покажут настоящий драйв новым фонограммным артистам. Рыжий, мы в тебя верим!