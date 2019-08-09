Такую грязными тряпками гнать надо... Девушка сына Королевой манипулирует звездной семьей

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Слугина нашла подход ко всем членам семейства и теперь «вертит» ими как хочет.

Обычная девушка из Саратова, посвятившая себя модельному бизнесу, умудрилась «окрутить» сына Тарзана и Наташи Королевой. Интересно, что Мария Слугина сумела понравиться не только Архипу, но и всей его семье. К сожалению, ее последующие действия показали настоящее «лицо» и «пролили свет» на истинные мотивы юной манипуляторши.

Мария Слугина не была популярной до того момента, как встретила Архипа Глушко. Но как только она закрутила роман с сыном Королевой, карьера пошла «в гору». Юноша всячески способствовал развитию своей новой пассии, но искренних чувств так и не дождался. Модель объявила о решении участвовать в телепроекте «Дом-2». Там же она призналась, что не питает чувств ни к одному молодому человеку. А ели честно, ее просто выгнали за скукоту и неинтересность, сообщают участники. Ей не осталось ничего, как склонив голову вернуть Архипа, который ждал ее возвращения, как ману небесную. Разбив сердце уже один раз - она решила повторить это вновь.

После пара начала активно постить фотографии с совместного отдыха и афишировать романтические чувства. Интересно, что ни Королева, ни Тарзан не стали вмешиваться в отношения молодых и, кажется, даже сохранили теплоту к девушки Архипа.

По всей видимости, Мария обладает умением манипулировать людьми. На ее крючок попалась звездная семья, за счет которой Слугина решила продвинуться в шоу-бизнесе. Сейчас 23-х летняя модель учавствует в съемках, посещает с Королевой различные мероприятия и пробует себя в актерском мастерстве.

«Манипуляции чистой воды», — кричат пользователи на страничке Королевой.

Неизвестно, сколько еще продляться такие отношения, но поклонники Тарзана и Наташи Королевой переживают за сына певицы и советуют гнать такую девушку грязными тряпками из семьи. Переживания вполне обоснованы. Архип Глушко не собирается связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, а если к его персоне не будет проявлять должного внимания, Слугину забудут, не успев узнать. В таком случае, она может уйти к другому, разбив сердце семнадцатилетнему парню.