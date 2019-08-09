Визажист отомстил Орловой или как Сердар Камбаров состарил Ольгу на 10 лет?

Сегодня, 08:00

Подписчики шокированы наложенной «штукатуркой» Орловой.

Несколько часов назад Ольга Орлова добавила в stories, что она пришла на макияж к знаменитому визажисту Сердару Камбарову. Сердар является российским визажистом и телеведущим, приобрел широкую известность после участия в проекте «Перезагрузка». Как сказала Орлова, она решила «перезагрузиться». В перезагрузке всегда меняют участниц в лучшую сторону, а вот Ольгу Сердал накрасил, мягко говоря, не очень. Камбаров состарил телеведущую на 10 лет вперед. Очевидно, у нее стали более заметны морщинки в уголках глаз.

Скорее всего, Сердар перестарался с тоном и тональный крем забился в мимические морщинки, что спровоцировало такой эффект. Помимо этого Сердар выбрал не летнюю и какую-то «бабушкину» помаду, цвет Ольге тоже прибавил в возрасте.

«Оля не ходите больше к Сердару, зачем он вас так наштукатурил, у вас же ровная кожа… Вроде такой популярный визажист, а красивую женщину приукрасить не смог», - пишут шокированные обозреватели.

А может быть, визажист за что-то отомстил Ольге? Возможно, за слухи о том, что телеведущая зарится на мужа Бородиной.Ведь Ксюша тесно дружит с Сердаром уже много лет.

Некоторые визажисты действительно имеют опыт хорошо перевоплощать из молодой красотки в морщинистую лягушку, их называют гримерами ужаса. Полина Гагарина тоже добавила stories с новеньким макияжем, показав, как она сильно повзрослела. Полина же миловидная с красивым лицом, частенько показывает себя без макияжа, а тут просто не то, что +10 лет, на фото девушке +15.