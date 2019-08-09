Когда Гарик не в курсе…Тарзан оценил ажурное белье на замужней Кристине Асмус

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Муж Наташи Королевой оставил свой неоднозначный комментарий под фотографией актрисы.

Уже несколько дней, как Кристина Асмус находится в очередном отпуске. Пока муж грустит в хмурой Москве – актриса на всю катушку отдыхает на Мальдивах вместе с дочерью. И казалось бы, что это рядовой случай, но фанаты Кристины стали замечать, что за несколько лет совместной жизни – пара совместно так никуда и не выехала.

Это стал пятый раз, когда Асмус не взяла с собой Гарика Харламова. Больше всего подписчиков смущает тот факт, что Кристина не просто постит интересные снимки природы и дочери. Их в ленте как раз то и нет. Напротив, девушка выкладывает исключительно откровенные фото: в нижнем белье, в откровенном купальнике, в пеньюаре, слегка оголенные ягодицы и грудь. Складывается впечатление, что Асмус кого-то привлекает таким образом, и речь идет не о ее законном супруге. Вот и в этот раз на ее красивое ажурное нижнее белье обратил внимание муж Наташи Королевой Тарзан.

Он оценил ее шутливым, но очень неоднозначным комментарием: «Офигенная кровать…)». Сразу стало понятно, что после такого снимка в голове стриптизера появилось представление, связанное и с кроватью, и с полуобнаженной Кристиной. А Гарик-то не в курсе?

Впрочем, как и Наташа Королева, которая сейчас находится на гастролях во Вьетнаме и не знает, какие предпочтения появились у ее мужа за короткий срок. Большая часть пользователей задалась вопросом: а кто фотографирует Кристину во время таких откровенных фотосессий? Вряд ли это будет ее 5-летняя дочь. У блогера Лены Миро на этот счет своя версия: Асмус катается на Мальдивы к заграничному любовнику. Ведь каждый ее отдых проходит только на этих островах. И лишь один раз в Дубаях, и все без мужа.