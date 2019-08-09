Гобозов, сделай ДНК-тест! Сын Александра может оказаться неродным

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Вспоминается, что под венец Алина Устиненко заманила возлюбленного только с помощью беременности. Но время расставляет все по местам: развод и ребенок, непохожий на папу.

Союз Алианы Устиненко и Александра Гобозова из «Дома-2» оказался недолговечным. Впервые пара поженилась в 2013 году. Отношения были сложными и сопровождались чередой расставаний и разводов. Окончательную точку в делах любовных была поставлена в 2017 году.

В напоминание о прошлом союзе у Алианы и Александра остался сын Роберт. Однако пользователи начали подозревать, что истинным отцом мальчика является не Гобозов.

На это эти домыслы наталкивает ряд фактов. Первое, что бросается в глаза – сын совсем не похож на папу. Согласно результатам народного голосования, выяснилось, что у 5-летнего Роберта нет ничего, чтобы напоминало в нем Александра, в то время как черты Алианы в нем явно прослеживаются.

В этой связи сразу же приходит на ум история развития отношений этой пары из «Дома-2». Устиненко долгое время не могла построить отношения на телепроекте. Мужчины ей не интересовались. И лишь Гобозов влюбился в девушку с восточной внешностью без памяти.

Но взаимоотношения у влюбленных выстраивались непросто, осложняясь частыми конфликтами. В какой-то момент Александ стал остывать к своей избраннице, и существование этого союза было под угрозой. Именно в этот момент выяснилось, что Алина беременна, что и стало толчком для того, чтобы сыграть свадьбу.

Устиненко удалось задержать рядом с собой единственного мужчину, который проявлял к ней серьезный интерес. Но этого хватило ненадолго.

Кроме этого, не секрет, что участница шоу о любви изменяла Гобозову. Об этом Алиана рассказала лично в 2017 году в рамках шоу «На самом деле». На этом фоне мысль о чужом ребенке не кажется неразумной.

Совокупность изложенных фактов и дает основание задуматься о том, что сын может оказаться неродным для Гобозова. Поэтому интернет-пользователи настойчиво призывают его сделать ДНК-тест, чтобы узнать правду раз и навсегда.