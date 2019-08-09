Где Орлова, там беда: Ведущая «Дом-2» прибивается к семейным парам и влечёт несчастья

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Инсайдеры подозревают, что Ольга является обладательницей черной энергетики.

Ольга Орлова, это женщина, у которой не получается построить свою личную жизнь. Складывается впечатление, что на ней «венец безбрачия». Потому, как совершено непонятно, почему молодая, красивая женщина до сих пор одна. Из-за одиночества, ведущая «Дом-2» прибивается к семейным парам и влечёт несчастья. Об этом рассуждают хейтеры в сети, которые отметили, где Орлова - там беда.

«Орлову и туда хрен занес… она не может не быть прилипало к какой либо семье. Жесть», «Че, Орлову постоянно в семьи лезет, энергетика у неё черная, завистливая», - комментировали пользователи сети.

Сначала, ведущая «Дом-2» дружила с Жанной Фриске, тогда «её было настолько много», что после смерти Жанны, её муж Дмитрий Шепелев полностью прекратил общение с ведущей и даже не позволил Ольге общаться со своим сыном. По всей видимости, на это были весомые основания, возможно Ольга неоднократно становилась причиной раздора в семейной паре. Когда Жанна умерла, а Шепелев полностью прекратил общение, Орлова переключилась на новую «жертву» - ею стала семейная пара: Ксения Бородина и Курбан Омаров. Невероятно, но после того, как Ольга стала дружить с Ксюшей, в звёздной семье начались постоянные конфликты. Хейтеры считают, что у Орловой негативная энергетика, которая влияет на окружающих. Женщина наверняка испытывает зависть, от того, что у Бородиной есть всё: любимый муж, работа, дети. Правда, сейчас супруги находятся на гране развода: по некоторой информации Курбан изменяет Ксении, а Бородина «заливает» горе спиртным. Может, действительно в этом замешана Орлова?