Улыбка Джокера и обвисшие губы в купальнике: Волочкова превращается в «лесное чудовище»

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Своим внешним видом, балерина вызвала отвращение со стороны подписчиков.

Анастасия Волочкова удивительный человек, она не может прожить ни дня, чтобы не шокировать пользователей сети. Толи делает это нарочно, чтобы позлить хейтеров, толи действительно не понимает, что некоторые фото выставлять не стоит. Недавно, своим внешним видом, балерина вызвала отвращение со стороны подписчиков: улыбка джокера красовалась на «помятом» лице, из-за неудачно подобранного купальника были видны отвисшие половые губы. Хейтеры высмеяли Волочкову, сказав, что она превращается в «лесное чудовище». Чем думала балерина, когда выставляла ужасное фото – неизвестно.

Подписчики предположили, что Настя была «подшофе». Странная фотография стала ещё одним поводом обсуждения в сети.

«Какая же ты Настя страшная стала, во что ты превратилась…», «Настя, купальник не для вас, все «свои прелести» обтянули, выглядит очень некрасиво, вульгарщина», - комментировали хейтеры. Сейчас подписчики Волочковой затаили дыхание: «Что ещё отчебучит балерина на своём отдыхе».